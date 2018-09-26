Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора Ампелонский отпущен под подписку о невыезде

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет отпустил из-под домашнего ареста бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, обвиняемого в растрате, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Сергей Седаков.

"Да, действительно, Ампелонскому изменена мера пресечения. Позавчера он был освобожден под подписку о невыезде", - сказал адвокат в среду.

Аналогичное решение следствие приняло и в отношении других фигурантов дела.

Обвиняемым инкриминируется растрата около 6 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ранее они обвинялись в мошенничестве на 23 млн рублей (ч. 4 ст. 159), однако весной следствие изменило квалификацию их действий. Уголовное дело в отношении должностных лиц Роскомнадзора было возбуждено в сентябре 2017 года и связано с фиктивным, по версии следствия, трудоустройством сотрудников ГРЧЦ, подконтрольного Роскомнадзору.

Никто из обвиняемых свою вину не признает.