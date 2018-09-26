Освобожденный под подписку о невыезде Ампелонский вернется на работу в Роскомнадзор

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский должен выйти на работу после освобождения из-под домашнего ареста, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Сергей Седаков.

"Конечно, он возвращается на работу, его ведь никто не увольнял. Но, если он не будет ходить на работу, то точно уволят за прогулы", - сказал адвокат.

Он пояснил, что не знает, приступил ли Ампелонский уже к своим служебным обязанностям или выйдет на работу в ближайшие дни.

Ранее в понедельник адвокат сообщил, что еще 24 сентября Следственный комитет отпустил обвиняемого в растрате пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского из-под домашнего ареста и перевел его под подписку о невыезде.

Аналогичное решение следствие приняло и в отношении других фигурантов дела.

Уголовное дело в отношении должностных лиц Роскомнадзора было возбуждено в сентябре 2017 года. Оно связано с фиктивным, по версии следствия, трудоустройством сотрудников ФГУП "Главный радиочастотный центр", подконтрольного Роскомнадзору.

Чертановский суд Москвы 5 октября 2017 года заключил под домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова. Также по делу проходит гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева.

Изначально фигуранты обвинялись в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), но позже это обвинение было переквалифицировано на растрату (часть 4 статьи 160 УК РФ).

На сегодняшний день, по словам адвоката, по уголовному делу привлечены 15 человек.

В конце июля следствие завершило расследование уголовного дела и стороны приступили к ознакомлению с материалами. По словам Седакова, изучать документы следствия, объем которых превышает 100 томов, обвиняемые и их защитники будут до конца осени.

Как уточнил Седаков, в окончательном обвинении сумма ущерба по делу значительно сократилась. Теперь всем 15 фигурантам вменяется растрата порядка 20 млн рублей. При этом следствие не стало выделять степень участия в растрате каждого из обвиняемых.

"В обвинительном заключении не указано, кто из обвиняемых сколько растратил. У Ампелонского осталось два эпизода", - сказал адвокат.

По его словам, следствие считает, что Ампелонский вместе Едидиным и Весельчаковым растратил около 6 млн рублей.

"Позиция моего подзащитного по делу не изменилась, вину он не признает", - резюмировал адвокат.