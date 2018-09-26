Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границах между субъектами

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали в Магасе соглашение об установлении административной границы между двумя субъектами, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

В соответствии с документом, между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Малгобекского района Ингушетии. Чечне передана часть Надтеречного района Ингушетии и горно-лесистая местность. Чечня передает республике Ингушетия равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.

"Это исторический момент для Ингушетии и Чечни. Мы с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, представляя две стороны, два региона РФ, сели за стол переговоров. Понимая свою ответственность перед будущим наших народов, перед памятью наших предков, закрепили границу между двумя братскими народами, которая была определена де-факто еще в августе 1993 года. Подписанное соглашение не затрагивает населенные пункты двух республик, а предусматривает закрепление границ горно-лесистой части территории," - заявил Евкуров на церемонии подписания.

Он подчеркнул, что блокпосты между Ингушетией и Чечней устанавливаться не будут. "Мы договорились о том, что между нами не будет постов. Все дороги будут открыты, отремонтированы и заасфальтированы. Самое главное - нам удалось избежать конфликтов, возможных кровопролитий и кровных обид. Чеченцы и ингуши по-прежнему могут свободно передвигаться по территории обеих республик, без ограничений посещать свои родовые башенные комплексы. Хочу подчеркнуть: несмотря на то, что границы будут обозначены, это будет не препятствовать, а, наоборот, способствовать экономической интеграции республик, укреплению дружбы и братства между нашими народами", - сказал глава Ингушетии.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии отмечались попытки провести несанкционированные акции протеста, связанные с информацией о намерении местных властей передать часть территории Сунженского района Ингушетии Чечне.

В 2012 году у глав Ингушетии и Чечни возникли разногласия о границе между двумя субъектами: стороны не могли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

В феврале 2013 года вступил в силу законопроект Чечни о внесении изменений в закон "Об образовании муниципального образования Сунженский район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения". Согласно законопроекту, в Сунженский район Чечни были включены несколько населенных пунктов, являющихся муниципальными образованиями Ингушетии. Глава Ингушетии тогда заявил, что Сунженский район - это территория Ингушетии.