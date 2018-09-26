Кадыров заявил, что в вопросе о границе между Чечней и Ингушетией поставлена точка

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в вопросе об административной границе между Чеченской и Ингушской республиками поставлена точка.

"Никто ни на что не претендовал. Мы, как братья, определили межу между нашими республиками, но между нашими народами никогда не будет никакого размежевания", - сказал Кадыров по телефону "Интерфаксу" в среду. По его словам, "в этой ситуации выиграли обе республики и оба народа".

"Это твердый, уверенный и правильный шаг к дальнейшему укреплению братских добрососедских отношений между нашими республиками и нашими народами", - добавил глава Чечни.

Ранее в среду главы Чечни и Ингушетии подписали в Магасе соглашение об установлении административной границы между двумя субъектами. В соответствии с документом, между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Малгобекского района Ингушетии. Чеченской республике передана часть Надтеречного района Ингушетии и горно-лесистая местность. Чеченская республика передает республике Ингушетия равносильную территорию на границе с Малгобекским районом. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что блокпосты между Ингушетией и Чечней устанавливаться не будут.