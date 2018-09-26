Число российских вузов в рейтинге Times Higher Education увеличилось с 27 до 35

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Журнал Times Higher Education (THE) опубликовал в среду очередной ежегодный рейтинг университетов мира THE World University Rankings-2019, говорится в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс".

Количество российских вузов во всемирном рейтинге этого года увеличилось по сравнению с предыдущим с 27 до 35.

Флагман российского образования Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) по-прежнему первый среди российских университетов, в этом году в мировом рейтинге он занял 199 место - в самом конце топ-200, спустившись на пять позиций по сравнению с прошлым годом. В THE это объясняют "снижением показателей репутации преподавания, исследовательской деятельности и сотрудничества в международных исследованиях".

На втором месте среди российских вузов - Московский физико-технический институт (МФТИ), он по-прежнему входит в числе трехсот лучших университетов мира.

Третье место - у Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), университету удалось подняться из группы 351-400 в группу 301-350. Как отметили в THE, "Вышке" удалось улучшить свои показатели репутации преподавания, расширить объем исследований, повысить индекс цитируемости научных работ, увеличить поступления от отраслевой исследовательской деятельности и привлечь больше иностранных студентов и преподавателей.

На четвертом месте Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), вузу также удалось улучшить позиции, поднявшись из топ-500 в группу 351-400. Это произошло "за счет улучшения показателей преподавания, исследовательской деятельности и признания на международном уровне", пояснили в THE.

Самый большой рост показал Российский университет дружбы народов, пятый в списке российских вузов в новом рейтинге. Ему удалось подняться в группу 601-800, в прошлом году вуз не вошел даже в топ-1000. В THE результат РУДН назвали "прогрессом" и объяснили его ростом показателей организации учебного процесса, повышением индекса цитируемости научных работ и его признанием на международном уровне.

Между тем, первая тройка университетов-лидеров в мире не изменилась - это Оксфорд, Кембридж и Стэнфорд. "Первое место в рейтинге уже третий год подряд занимает Оксфордский университет, имеющий также самые лучшие показатели исследовательской деятельности (объем исследований, поступления от исследовательской деятельности и репутация). На втором и третьем местах по-прежнему остаются Кембриджский университет и Стэнфордский университет США соответственно", - говорится в пресс-релизе.