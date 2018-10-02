НИУ ВШЭ заменит традиционные лекции онлайн-курсами

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов объявил об отказе от традиционных лекций и их замене на собственные онлайн-курсы, сообщил "Ъ" во вторник.

"Мы отменим лекционные занятия в классической форме,— сказал Кузьминов.— Думаю, что через пять лет мы точно заменим абсолютно все лекции онлайн-курсами. То есть каждый профессор "Вышки" запишет и будет поддерживать онлайн-курс по своему предмету". По его словам, переход к цифровому формату не только обеспечит более высокую вовлеченность студентов, но и даст преподавателям возможность вести больше исследований при меньшей аудиторной нагрузке.

Ректор также отметил, что переход на использование онлайн-образования в ближайшем будущем может стать "не только добровольным".

В министерстве науки и высшего образования заявили, что законодательство не предусматривает обязательных лекционных занятий, поэтому любой вуз имеет право на полный переход к онлайн-образованию.