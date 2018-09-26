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Суд признал банкротом "ВИМ-Авиа"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО "ВИМ-Авиа", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

В отношении должника введена процедура конкурсного производства на 4 месяца.

Ходатайство о введении конкурсного производства подала временный управляющий "ВИМ-Авиа" Мария Булатова, пояснив, что финансовое оздоровление компании невозможно. Представители кредиторов ходатайство поддержали.

Арбитражный управляющий "ВИМ-Авиа" также обратилась в Следственный комитет с заявлением о преднамеренном банкротстве.

"Документы поданы в Следственный комитет в Москве, они соответственно направят в СУ СКР по республике Татарстан. В течение 3 лет совершались сделки, которые в совокупности могли привести к банкротству. Выявлено 122 листа фактов, в них фигурируют разные суммы, разные сделки, разные основания. (. . .) Речь идет о сотнях миллионов рублей", - сказала журналистам Булатова.

Как сообщалось, кредиторы "ВИМ-Авиа" на первом собрании 19 сентября приняли решение обратиться в Арбитражный суд Татарстана с ходатайством о признании авиакомпании банкротом и введении в отношении нее конкурсного производства.

Согласно материалам к собранию кредиторов, общий размер требований кредиторов, включенных в реестр на дату проведения первого собрания, составляет 15,6 млрд рублей.

По данным бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2017 года, стоимость основных средств авиакомпании равна 2,1 млрд рублей, остаточная стоимость нематериальных активов - 336,4 млн рублей, стоимость запасов - 7,2 млн рублей.

Арбитражный суд Татарстана 13 февраля 2018 года ввел в отношении авиакомпании "ВИМ-Авиа" процедуру наблюдения по иску АО "Спектр-Авиа" (Ульяновская область), сумма требований которого к должнику составляла 3,7 млн рублей. Позже "Спектр-Авиа" уступило право требования ООО "РНГО" (совладельцем через ряд аффилированных структур является "Татнефть").

"ВИМ-Авиа", замыкавшая первую десятку крупнейших авиакомпаний РФ, в конце сентября 2017 года заявила о прекращении всех чартерных программ. Причиной стали нехватка оборотных средств и долги перед контрагентами (ранее оценивались более чем в 10 млрд рублей). Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов, затронувшая тысячи пассажиров. В настоящее время сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа" ограничен, самолеты возвращены лизингодателям, большая часть работников уволились.

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Теги: ВИМ-Авиа

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