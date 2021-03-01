Аэропорт Братска выставлен на торги за 495 млн рублей

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий обанкротившейся авиакомпании "ВИМ-Авиа" Вячеслав Кононов выставил на открытый аукцион принадлежащие ей 100% акций ПАО "Аэропорт Братск" ("АэроБратск", оператор аэропорта в Братске Иркутской области), сообщается в материалах аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

На продажу предложены 55,084 млн обыкновенных акций. Начальная цена пакета - 495,17 млн рублей.

Заявки на аукцион принимаются до 5 апреля, торги назначены на 9 апреля 2021 года.

Аэропорт находится в восьми километрах от Братска. Его взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе, в том числе Boeing-747/777/767, Ил-96. Это запасной аэропорт для Иркутска.

Выручка ПАО "АэроБратск" за 9 месяцев 2020 года составила 743,46 млн рублей, чистая прибыль - 61,141 млн рублей. Данные по итогам прошлого года не опубликованы.

"ВИМ-Авиа", замыкавшая первую десятку крупнейших авиакомпаний России, в конце сентября 2017 года заявила о прекращении всех чартерных программ. Причиной стали нехватка оборотных средств и долги перед контрагентами (ранее оценивались более чем в 10 млрд рублей). Деятельность компании была приостановлена.

Арбитражный суд Республики Татарстан в сентябре 2018 года признал перевозчика банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, которое позже было продлено до 26 июня 2021 года.