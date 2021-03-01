Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51Заразились
на 01.03В России 4 257 650+11 571В мире 114 067 979+283 244

Аэропорт Братска выставлен на торги за 495 млн рублей

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий обанкротившейся авиакомпании "ВИМ-Авиа" Вячеслав Кононов выставил на открытый аукцион принадлежащие ей 100% акций ПАО "Аэропорт Братск" ("АэроБратск", оператор аэропорта в Братске Иркутской области), сообщается в материалах аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

На продажу предложены 55,084 млн обыкновенных акций. Начальная цена пакета - 495,17 млн рублей.

Заявки на аукцион принимаются до 5 апреля, торги назначены на 9 апреля 2021 года.

Аэропорт находится в восьми километрах от Братска. Его взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе, в том числе Boeing-747/777/767, Ил-96. Это запасной аэропорт для Иркутска.

Выручка ПАО "АэроБратск" за 9 месяцев 2020 года составила 743,46 млн рублей, чистая прибыль - 61,141 млн рублей. Данные по итогам прошлого года не опубликованы.

"ВИМ-Авиа", замыкавшая первую десятку крупнейших авиакомпаний России, в конце сентября 2017 года заявила о прекращении всех чартерных программ. Причиной стали нехватка оборотных средств и долги перед контрагентами (ранее оценивались более чем в 10 млрд рублей). Деятельность компании была приостановлена.

Арбитражный суд Республики Татарстан в сентябре 2018 года признал перевозчика банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, которое позже было продлено до 26 июня 2021 года.

ВИМ-Авиа Братск Иркутская область Вячеслав Кононов АэроБратск

Новости по теме

Суд признал банкротом "ВИМ-Авиа"

Новости

Льготные кредиты на зарплаты для МСП увязали с сохранением 90% рабочих мест

Fix Price оценена в диапазоне $7,4-8,3 млрд для IPO

"ВСМПО-Ависма" сократила долю в "РусГидро" ниже 5%

"ВСМПО-Ависма" сократила долю в "РусГидро" ниже 5%

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину

"Ъ" узнал о риске роста цен на оливковое масло в России

"Ъ" узнал о риске роста цен на оливковое масло в России

"Санкт-Петербургская биржа" начала торги иностранными акциями

"Аэрофлот" наймет консультанта для оптимизации тарифов с учетом COVID-19

"Аэрофлот" наймет консультанта для оптимизации тарифов с учетом COVID-19

Курс биткойна с начала недели рухнул на 16%

Дегтярев обсудил с Сечиным проблему обеспечения хабаровчан бензином

Сменился владелец издания Sports.ru

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');