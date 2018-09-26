Источник сообщил о возможности дальнейших отставок губернаторов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Отставка губернатора Астраханской области Александра Жилкина - не последняя в губернаторском корпусе, сообщил в среду "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Перестановки в губернаторском корпусе в перспективе вполне вероятны", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду президент Владимир Путин предложил Сергею Морозову стать временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. В ходе встречи с Морозовым президент РФ отметил, что тот занимал пост помощника министра обороны, а в последнее время работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, которая входит в систему Минфина.

Путин сообщил, что Жилкин, который давно возглавлял регион, "обратился с просьбой перевести его на другое место работы".