Кудрин покинет пост председателя Центра стратегических разработок

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уйдет с поста председателя Центра стратегических разработок, сообщил "Интерфаксу" его пресс-секретарь Юрий Арманд.

"Да, Алексей Кудрин объявил, что намерен уйти с поста главы ЦСР. Кто будет (вместо него - ИФ), пока решения нет", - сказал Арманд.

Как уточнил пресс-секретарь, Кудрин покинет пост в ЦСР в течение месяца, не уточнив точную дату. "Необходимо провести все необходимые процедуры. Точной даты нет", - пояснил он.

Начиная с 2016 года ЦСР под руководством Алексея Кудрина по поручению президента Владимира Путина готовил свой вариант стратегии развития РФ на период 2018-2024 гг. Часть предложений ЦСР в итоге вошла в новый майский указ главы государства.

22 мая 2018 года Госдума по представлению президента РФ назначила Кудрина на должность председателя Счетной палаты РФ. Его кандидатуру предложила президенту фракция "Единая Россия".