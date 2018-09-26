Экономика

Орешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо Кудрина

Есть обновление от 20:45

Алексей Кудрин, возглавивший ранее Счетную палату, покинет пост в ЦСР в течение месяца

Орешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо Кудрина
Максим Орешкин
Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Кандидатура главы Минэкономразвития Максима Орешкина будет предложена на пост председателя совета Центра стратегических разработок, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ.

"Максим Орешкин будет предложен на пост главы совета ЦСР", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также предстоит выбрать президента ЦСР. "Сейчас рассматривается несколько кандидатур, окончательный выбор еще не сделан", - уточнил собеседник "Интерфакса".

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что уйдет с поста председателя Центра стратегических разработок.

"Да, Алексей Кудрин объявил, что намерен уйти с поста главы ЦСР. Кто будет (вместо него), пока решения нет", - сказал агентству его пресс-секретарь Юрий Арманд. Он уточнил, что Кудрин покинет пост в ЦСР в течение месяца, не уточнив дату. "Необходимо провести все необходимые процедуры. Точной даты нет", - пояснил он.

Начиная с 2016 года ЦСР под руководством Алексея Кудрина по поручению президента Владимира Путина готовил свой вариант стратегии развития РФ на период 2018-2024 гг. Часть предложений ЦСР в итоге вошла в новый майский указ главы государства.

22 мая 2018 года Госдума по представлению президента РФ назначила Кудрина на должность председателя Счетной палаты РФ. Его кандидатуру предложила президенту фракция "Единая Россия".

В начале сентября Кудрин сообщал, что в ближайшее время совет ЦСР рассмотрит вопрос о вхождении в его состав министра экономического развития РФ Максима Орешкина (а самого Минэкономразвития - в состав учредителей ЦСР). "Теперь Центр будет больше работать с заказами и поручениями правительства", - отмечал Кудрин. По словам двух источников "Интерфакса", близких к ЦСР, именно Орешкин и сменит Кудрина на посту председателя совета фонда. Такая же информация у источников РБК.

По сути, это возвращение к схеме работы "старого" ЦСР, который создавался Германом Грефом и членами его команды для разработки первой экономической программы Владимира Путина в 1999-2000 годах. Греф, который в 2000 г. стал главой Минэкономразвития, оставался и председателем совета ЦСР.

Сейчас в совет ЦСР, помимо Кудрина, входят Дмитрий Мезенцев (зампред), Олег Вьюгин, Евгений Гавриленков, Виктор Ивантер, Ярослав Кузьминов, Владимир Мау, Марат Узяков, Талия Хабриева и Евгений Ясин.

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Теги: ЦСР, Максим Орешкин, Алексей Кудрин

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