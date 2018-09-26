Замминистра по внутренней политике Заполярья стал фигурантом уголовного дела

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Андрей Сахаров стал фигурантом уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах региона.

По его данным, расследование в отношении замминистра связано с причинением имущественного ущерба.

В пресс-службе УМВД России по Мурманской области подтверждают факт возбуждения уголовного дела "в отношении должностных лиц администрации региона" по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), но не уточняют имя и должность подозреваемого.

"В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы по делу", - говорится в сообщении.

Возбуждение уголовного дело в отношении Сахарова связано с его деятельностью на предыдущем месте работы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Оно связано с подозрением на причинение имущественного ущерба в период его работы в администрации Североморска (главной базы Северного флота - ИФ)", - сказал собеседник.

Источник добавил, что Сахаров в должности замглавы администрации Североморска курировал сектор ЖКХ.

Андрей Сахаров 1976 года рождения ранее занимался созданием сети дилерских автосалонов, работал заместителем генерального директора государственного областного унитарного предприятия "Кольское дорожное ремонтно-строительное предприятие".

С 2013 года Сахаров был первым заместителем главы администрации ЗАТО г.Североморск. В июне 2018 года перешел в правительство Мурманской области на должность руководителя управления по взаимодействию со СМИ в министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям регионе, затем занял пост замминистра.