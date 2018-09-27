Полиция отпустила замминистра Заполярья без предъявления обвинения

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Полиция отпустила заместителя министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Андрея Сахарова без предъявления обвинения, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Комментарием пресс-службы УМВД России по Мурманской области агентство не располагает.

Ранее источник "Интерфакса" в силовых структурах региона сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении замминистра.

В полиции имя и должность подозреваемого не раскрывали, но подтвердили факт расследования "в отношении одного из должностных лиц администрации региона" по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Другой источник "Интерфакса" сообщил, что расследование связано с деятельностью чиновника на предыдущем месте работы - в администрации Североморска, где он курировал вопросы ЖКХ.