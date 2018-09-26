Минкультуры отвергло связь завышения фильмам возрастного ценза с поддержкой российского кино

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Минкультуры РФ заявили, что при определении возрастного рейтинга фильмов министерство руководствуется законом, а не какими бы то ни было "внутренними или внешними командами".

"Ведомство лишь подтверждает установленную производителями и распространителями возрастную классификацию или предлагает свою позицию по установлению того или иного возрастного рейтинга с учетом строгого анализа фильма. Это связано с тем, что производители и распространители информационной продукции не всегда точно оценивают критерии отнесения фильма к той или иной возрастной категории", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в среду.

Там отметили, что, присваивая рейтинг фильму, Минкультуры основывается на положениях Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", касающихся возрастных ограничений.

"Эта работа ведется из года в год, и никаких внутренних или внешних команд Министерство культуры в данном случае не получало. Кроме того, ведомство не отвечает за то, чтобы фильмы, подпадающие под соответствующие возрастные ограничения, ежегодно выходили в одном и том же количестве. Это определяется тем, какие ленты произведены и ввезены на территорию РФ для их дистрибуции. Поэтому, на наш взгляд, выводы, сделанные авторами материалов, носят исключительно умозрительный характер", - сказали в ведомстве.

Ранее "Ведомости" опубликовали материал, в котором сообщили, что за последние три года Минкультуры повысило возрастной ценз ряда иностранных фильмов. В издании связали присваивание картинам взрослых рейтингов с поддержкой российского кино.