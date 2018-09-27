В Кремле не исключили дальнейших перестановок в губернаторском корпусе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин продолжит кампанию по кадровому обновлению региональных властей, если сочтет это необходимым, сообщила в четверг газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Ротация губернаторского корпуса может затронуть и другие регионы, сообщил "Известиям" Дмитрий Песков. Владимир Путин продолжит кампанию по кадровому обновлению региональных властей, отметил пресс-секретарь президента", - говорится в публикации.

"Если (Путин - ИФ) посчитает необходимым (продолжить ротацию глав регионов - ИФ)", - уточнил Песков в беседе с изданием.

Газета напоминает, что в среду глава государства сменил руководителей Приморского края, Кабардино-Балкарии и Астраханской области.