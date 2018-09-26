Путин сменил глав трех регионов за вечер

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин сменил глав трех российских регионов: Астраханской области, Кабардино-Балкарии, а также Приморского края, где пришлось отменять результаты губернаторских выборов.

Приморский край

Временно исполняющим обязанности главы Приморского края назначен Олег Кожемяко. Его предшественник на этой должности Андрей Тарасенко, как пояснил Владимир Путин, "попросился на другую работу".

Приморье - четвертый регион Дальнего Востока, который возглавил Кожемяко. В разные годы он был губернатором Корякского автономного округа, Амурской и Сахалинской областей.

Примечательно, что Кожемяко является действующим губернатором Сахалина. В ходе встречи с президентам, которую показали в эфире центральных телеканалов, он попросил Путина дать ему возможность участвовать в губернаторских выборах в Приморской крае. Кожемяко рассказал президенту, что родился, вырос, учился и начинал свою карьеру в Приморье, а также был депутатом и членом Совета Федерации от этого региона.

Путин в ответ сказал, что у него нет возражений на этот счет.

"Нужно будет принимать административные решения, связанные с руководством Сахалинской области и с руководством Приморского края. Если вы для себя такое решение приняли окончательно, тогда я должен буду назначить вас исполняющим обязанности руководителя Приморского края и, соответственно, решать вопрос по Сахалину", - сказал президент.

Как будет решен вопрос насчет Сахалина, пока не ясно. Ни о каких назначениях в регионе сегодня президент не объявлял.

Незадолго до смены главы региона в Приморье разгорелся скандал, связанный со вторым туром губернаторских выборов. Кандидат от "Единой России", тогдашний врио главы региона Андрей Тарасенко получил во втором туре 49,55% голосов против 48,06% - у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. При этом по итогам подсчета 95% голосов Ищенко опережал Тарасенко на 5% (51,61% против 45,79%). После взаимных обвинений и поступления в крайизбирком более 200 жалоб на нарушения ЦИК рекомендовал отменить выборы, что и было сделано. Новые выборы должны пройти до 16 декабря.

Кабардино-Балкария

Временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии Владимир Путин предложил стать сотруднику своей администрации Казбеку Кокову. Его предшественник и однофамилец Юрий Коков, по словам президента, "попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву".

"Я хотел бы с вами обсудить вопросы, связанные с республикой, а именно хотел бы вспомнить о том, что вы там сами работали в разных качествах, были заместителем министра, потом - депутатом парламента Кабардино-Балкарии", - сказал Владимир Путин Казбеку Кокову, который в ответ поблагодарил президента и заявил, что готов к новой работе.

Позднее стало известно, что Юрия Кокова президент назначил заместителем секретаря Совета безопасности России.

Казбек Коков станет третьим руководителем Кабардино-Балкарии, который носит такую фамилию. С 1992 по 2005 год республику возглавлял его отец Валерий Коков.

Астраханская область

Своего поста сегодня также лишился возглавлявший Астраханскую область с 2004 года Александр Жилкин. Официальная причина была названа все та же - "просьба перевести его на другое место работы".

Вместо Жилкина временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Сергея Морозова. Он занимал пост помощника министра обороны, а в последнее время работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, которая входит в систему Минфина.

Таким образом, в России теперь будет два губернатора по имени Сергей Морозов. Тезка новоиспеченного врио главы Астраханской области руководит Ульяновской.