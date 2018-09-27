Один человек пострадал при выбросе хлора на кемеровском химическом предприятии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Один человек попал в больницу в тяжелом состоянии из-за выброса хлора на химическом предприятии в городе Кемерово, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

Выброс произошел в одном из цехов ООО "Химпром". Сейчас на предприятии замеряют концентрацию хлора, чтобы проверить, насколько она превышает норму.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Химпром" зарегистрировано в Кемерове в 2004 году. 50% "Химпрома" через ООО "Энерго-химическая компания" принадлежит Михаилу Кизикову, еще 50% владеет Артем Чернышев, оба - местные предприниматели. "Химпром" выпускает хлористый кальций и автохимические жидкости - антифризы, тосолы, теплоносители.