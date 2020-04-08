В Кемерове при обрушении на стройке пострадали трое

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Заводском районе Кемерова частично обрушилось строящееся здание, травмы получили три человека, их доставили в больницу, сообщили в областном управлении МЧС.

Там уточнили, что в здании частично обрушилось межэтажное перекрытие.

Это произошло на территории ООО "Химпром", уточнил информированнй источник "Интерфакса". По его сведениям, пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Химпром" зарегистрировано в Кемерово в 2004 году. "Химпром" выпускает хлористый кальций и автохимические жидкости - антифризы, тосолы, теплоносители.