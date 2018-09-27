Поезд сбил мужчину на Казанском направлении железной дороги в Подмосковье

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина погиб под колесами поезда в Подмосковье в четверг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

"По предварительной информации, на Казанском направлении платформы Радуга, поездом сообщением Орск-Москва травмирован мужчина. Бригадой скорой помощи мужчине была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, от полученных травм мужчина скончался", - сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящие время устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавил он.