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Второй человек за день погиб под колесами поезда на Казанском направлении в Подмосковье

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Второй человек за сутки погиб под колесами поезда в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

"По предварительной информации, на пешеходном настиле станции "Кратово" смертельно травмирован мужчина, переходивший железнодорожные пути перед приближающимся поездом", - сказал сотрудник пресс-службы.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства происшедшего, добавил он.

Ранее в четверг пресс-служба транспортного управления МВД по ЦФО сообщала, что на Казанском направлении платформы "Радуга" поезд сообщением Орск-Москва насмерть сбил мужчину.

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Теги: Подмосковье

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