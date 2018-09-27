Суд над таксистом, сбившим в Москве людей во время ЧМ-2018, начнется в октябре

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Судебный процесс над таксистом из Киргизии Чынгызом Анарбеком Уулу, сбившем в июне на тротуаре в центре Москвы пешеходов, начнется в начале октября.

"Предварительные слушания, в ходе которых будет определен порядок рассмотрения дела, пройдут 5 октября в 14:00", - сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко. Как ожидается, суд пройдет в особом порядке.

Таганский суд Москвы 18 июня арестовал таксиста, сбившего пешеходов на тротуаре на Ильинке в первые дни Чемпионата мира по футболу. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

16 июня в результате наезда такси на пешеходов пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики. Водитель автомобиля - гражданин Киргизии - пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Полиции он объяснил, что до аварии провел за рулем порядка 20 часов и перепутал педаль газа с тормозом.