Повредивший фасад Исаакия вандал признан невменяемым и не будет возмещать ущерб

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Петербурга освободил от уголовной ответственности фигуранта дела о повреждении фасада Исаакиевского собора, отправив его на принудительное психиатрическое лечение, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

"Фигурант освобожден от уголовной ответственности с применением к нему принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения и наблюдения у психиатра в амбулаторных условиях", - отмечает пресс-служба.

Как было установлено, 11 декабря 2017 года мужчина с помощью заранее приготовленного металлического лома повредил расположенную с Восточного портика в алтарь Исаакия малую дверь Восточного фасада, нижнее левое стекло витражного окна и разбил стекло за решеткой рисунка "чешуя" малой двери.

Ущерб памятнику культуры оценили более чем в 100 тыс. рублей.