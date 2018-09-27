Памятник Николаю I в Петербурге будут реставрировать три года

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Установку лесов вокруг памятника Николаю I в Петербурге, который собираются реставрировать около трех лет, перенесли из-за штормового предупреждения, сообщил журналистам в четверг председатель городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

"Мы хотели начать установку лесов сегодня, но перенесли на завтра из-за штормового предупреждения. Также вокруг памятника появится ограждение. Леса будут основательными, высотой 20 метров, то есть полностью закроют памятник", - сказал Макаров.

Он добавил, что в дальнейшем на лесах будет размещен баннер. "Однако у нас есть творческие задумки, как сделать процесс реставрации интересным. Это туристическое место, и мы будем тем или иным образом показывать ход реставрации", - отметил глава комитета.

По его словам, рестаарация памятника продлится не менее трех лет. Петербургская мастерская "Наследие" выиграла конкурс на право проведения работ.

"Памятник ни разу не реставрировался основательно. Даже внешне видно, что вся промышленная облицовка в трещинах. Мы не знаем, в каком он состоянии внутри, почти не сохранилось чертежей. Сначала будет проведено полное обследование, но мы надеемся, что памятник останется на месте и его не потребуется перемещать для реставрации", - сказал Макаров.

Памятник императору Николаю I является доминантой Исаакиевской площади в Петербурге. Монумент создан по заказу Александра II в память об отце. Он был возведен в 1859 году по проекту архитектора Огюста Монферрана при участии Петра Клодта.

Конная статуя представляет собой шестиметровую бронзовую скульптуру императора Николая I в кирасе и парадном мундире Кавалергардского полка верхом на вздыбленном коне. Конной натурой послужил любимый жеребец государя Амалатбек.