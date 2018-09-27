Итальянский вертолет арестован в Петербурге за неуплату 250 млн рублей таможенных платежей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Северо-Западного таможенного управления арестовали вертолет, который ввезли в РФ для использования на международных перевозках, но фактически использовали для проведения экскурсий и грузоперевозок внутри страны.

Как сообщает пресс-служба управления, в течение трех лет, с августа 2015 года по май 2018 года, итальянский вертолет Augusta стоимостью более 600 млн рублей, временно ввезенный в РФ как "транспортное средство международной перевозки", освобождаемое от уплаты таможенных платежей и с условиями ограниченного его использования, использовался как транспортное средство коммерческой перевозки внутри страны.

"Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 250 млн рублей. В настоящее время вертолет арестован и находится под охраной на территории аэропорта "Пулково"", - отмечает управление.

Пулковской таможней возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Подозреваемые устанавливаются.

Как сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник, вертолет использовался для грузоперевозок и проведения экскурсий.