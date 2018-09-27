Восстановлено электроснабжение в подмосковном Раменском

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Энергетики ПАО "МОЭСК" восстановили электроснабжение в Раменском районе Московской области, которое было нарушено из-за технологического нарушения на ЛЭП 110 кВ "Донино - ЦАГИ", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МОЭСК в четверг.

"Энергетики оперативно установили и устранили причину аварийного отключения. Для полного восстановления электроснабжения энергетикам МОЭСК потребовалось менее 2 часов. В настоящий момент обесточенных потребителей нет", - сообщил сотрудник пресс-службы. Он отметил, что электроснабжение потребителей в городе Раменском было нарушено из-за обесточивания подстанции 110 кВ "Раменская" ПАО "МОЭСК", которое произошло из-за технологического нарушения на ЛЭП 110 кВ.

Как сообщалось, около 61,7 тыс. человек в Подмосковье остались без электроснабжения в 11:02 четверга из-за отключения первой и второй цепи ВЛ 110 кВ "Донино - ЦАГИ" (ДЗО ПАО "Россети" - ПАО "МОЭСК"). Была обесточена подстанция 110 кВ "Раменская.

В министерстве энергетики Московской области "Интерфаксу" уточнили, что ЛЭП была обесточена после того, как ветер повалил деревья на провода.