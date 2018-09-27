МЧС России предупредил о дожде и сильном ветре в Подмосковье в пятницу

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Дождь с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидается в пятницу в Подмосковье, сообщает МЧС РФ по Московской области.

"28 сентября до 21.00 по Московской области ожидается дождь, порывы ветра до 20 м/с", - говорится в сообщении на сайте министерства в четверг.

МЧС рекомендует по возможности оставаться дома или в укрытии. При нахождении на улице следует обходить шаткие строения и сооружения повышенного риска, в том числе мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач, потенциально опасные промышленные объекты.

"Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий", - добавили в сообщении.