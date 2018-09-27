Штормовой ветер повалил 70 деревьев в Петербурге

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - За сутки в Санкт-Петербурге штормовой ветер повалил 70 деревьев, сообщает в четверг пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Больше всего упавших деревьев зафиксировано в Приморском, Выборгском и Курортном районах, однако они не мешают проезду машин и движению пешеходов. Городские садовники работают в усиленном режиме.

Из-за штормового ветра в Петербурге также закрыты сады и парки: Таврический, Никольский, Декабристов, Некрасовский, Овсянниковский, Екатерининский сквер и Казанский сквер, добавляют в ведомстве.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, упавшие деревья не угрожали жизни и здоровью жителей города.

"Из 70 упавших деревьев около 50 находились в закрытых парках. Таким образом, угрозы жизни населения и повреждения линий электропередачи большая часть инцидентов не принесла", - отметили в управлении.