Около 50% россиян едут в отпуск с ручной кладью, чтобы сэкономить на провозе багажа

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Почти половина пользователей поисковика авиабилетов Aviasales отправляется в отпуск лишь с ручной кладью, что позволяет не платить за провоз багажа, свидетельствует исследование сервиса.

В ходе опроса 60 тыс. пользователей поисковика выяснилось, что 47% респондентов стабильно отправляются в отпуск только с ручной кладью, 16% чаще делают выбор в пользу компактного рюкзака вместо большой сумки, и только 37% никогда не уезжают без чемодана.

"В ходе опроса было установлено, что половина респондентов готова пренебречь своим багажом, если это позволит купить билет с хорошей скидкой. При этом есть категория "семейных пассажиров", которым отказаться от большой сумки не так-то просто. Согласно статистике сервиса, чаще всего тарифы с включенным багажом приобретают пользователи, летящие с детьми", - сказал "Интерфаксу" PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

Также эксперты сервиса изучили содержимое чемоданов российских пассажиров. Оказалось, что в сумках 64% опрошенных только самое необходимое (телефон, документы), а 32% участников исследования никогда не отправятся в путь без лекарств. Четверть возьмут максимум вещей на все случаи жизни, а 12% повезут с собой пустой чемодан, чтобы наполнить его в путешествии. При этом некоторые берут с собой несколько багажных единиц. "Своеобразным рекордом можно считать уточнение от одной из путешественниц, которая взяла с собой 23 пары обуви", - сказал Дзенис.

Он отметил, что, отправляясь в поездку налегке, можно сэкономить: иногда стоимость провоза багажа прибавляет половину к стоимости билетов. "Например, сейчас можно улететь из Москвы в Хельсинки за 5 625 рублей вместо 9 807, если отказаться от включенного багажа", - уточнил эксперт.

Я.Дзенис напомнил, что на Aviasales багажный фильтр появился в 2016 году, он позволяет оставить в выдаче поисковика билеты с включенными 20-ю килограммами багажа. Кроме того, выбрать билет с багажом можно переключившись между вкладками в самом билете.