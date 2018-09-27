В Петербурге закрылась школа, где учились дети иностранных дипломатов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге прекратила работу Англо-американская школа посольства США в РФ, где обучались дети иностранных дипломатов.

Как сообщили "Интерфаксу" в четверг в городском комитете по внешним связям, Англо-американская школа являлась структурным подразделением генерального консульства США в Санкт-Петербурге.

"После закрытия данного консульского учреждения в Санкт-Петербурге юридические основания для функционирования школы отсутствуют, в связи с чем договор аренды со школой на предоставление помещения, срок которого истекает 27 сентября 2018 года, не может быть продлен", - подчеркнули в ведомстве.

Сроки и условия вывоза мебели и оргтехники из помещений являются предметом для обсуждения между хозяйствующими субъектами, сообщили в комитете.

Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ольга Слов сообщила "Интерфаксу", что в школе обучались порядка 140 детей, включая её собственных.

"Дети американских и британских дипломатов не учились там относительно давно, еще до закрытия генеральных консульств. Там занимались около 140 учеников - это дети дипломатов из 11 консульств, а также дети людей, которые приехали работать по контракту, были заняты в международных компаниях. Это была единственная школа в Санкт-Петербурге, которая давала обучение всем возрастам, начиная с подготовительной группы детского сада до 12 класса, там получали аттестат зрелости", - сказала Слов.

По ее слов, случившееся стало для родителей "полной неожиданностью" и "чувствительным ударом".

"На данный момент дети просто сидят по домам. Учебный процесс остановлен, что сильно влияет на их доступ к образованию и на психологическое состояние. Они не говорят по-русски, поэтому других вариантов для них не очень-то много. Пока что вопрос о домашнем обучении не стоит, потому что старые учителя больше не имеют права их обучать, а новая школа пока не получила аккредитацию", - добавила Слов.

Как сообщается на сайте учебного заведения, после закрытия дипломатических представительств Великобритании и США в Петербурге школа начала искать организацию, которая будет ей руководить. В настоящее время учреждение ведет переговоры с Brookes Educational Group, намереваясь под эгидой этой организации продолжить работу на прежнем месте.

Англо-американская школа в Санкт-Петербурге была основана в 1975 году и располагалась в Татарском переулке, в историческом здании на Петроградской стороне.

В конце марта Москва в ответ на высылку 60 российских дипломатов из США в связи с ситуацией вокруг отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля приняла решение выслать 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генерального консульства в Екатеринбурге, а также закрыть генконсульство США в Петербурге. Также закрылось петербургское генконсульство Великобритании.