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МИД обвинил США в нежелании урегулировать проблему со статусом Англо-американской школы

Преподавателям школы не выдали российскиие визы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Москва неоднократно предлагала США привести статус Англо-американской школы в Москве (Anglo-American School of Moscow) в соответствие с российским законодательством, американцы "этого делать не хотят", заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее The New York Times написала, что нескольким десяткам учителей, которые преподают в этой школе, отказались выдать российские визы. В МИД объяснили, что проблемы статуса школы были связаны с тем, что ее преподаватели приезжали в Россию по дипломатическим паспортам, при этом школа работала как коммерческое предприятие.

Еще одной претензией к школе стал ее переезд в 1990-х годах из комплекса посольства, который не был согласован с министерством, добавила Захарова. Она заявила, что Венская конвенция дипломатических сношений требует оформления таких переездов.

Посол США в Москве Джон Хантсман 17 июля подтвердил, что учителям школы отказали в визах. Он выразил надежду, что проблема решится к началу учебного года, а дети не станут разменом в дипломатической игре.

После этого МИД обвинил дипломата в передергивании фактов и умалчивании информации. По версии ведомства, посол знал, что школа находится "вне правового поля", и скрыл это. Также ведомство обвинило США в отказе от диалога по этому вопросу: "Вместо нормального диалога - выкаблучивание и провокации. Как сегодня. А в заложниках у американских политиков - российские дети, чьи родители платят за обучение огромные деньги".

Американская торговая палата в России сообщила, что направила главе МИД Сергею Лаврову письмо с просьбой разобраться в ситуации. В организации напомнили, что школа успешно работает с 1949 года, сейчас в ней учатся дети дипломатов из разных стран и дети представителей международного бизнес-сообщества. Продолжение работы школы в нормальном режиме показало бы всем, что российское правительство намерено поддерживать благоприятный инвестиционный климат в стране, считают в палате.

Решение отказать преподавателям школы в визах вызвало сожаление в Лондоне, заявили "Интерфаксу" в британском посольстве.

В Англо-американской школе в Москве учатся около 1200 детей из 60 стран, говорится на сайте учреждения. Они учатся с дошкольного возраста и до 12 класса. В штате школы 150 учителей и 13 администраторов. На сайте также говорится, что школа является некоммерческой организацией и что в ней, кроме детей дипломатов и экспатов могут учиться и граждане России.

В сентябре 2018 года в Петербурге закрылась Англо-американская школа (Anglo-American School of St.Petersburg, AASSP), в которой учились дети дипломатов и бизнесменов. С ней по требованию МИД России отказались продлить договор аренды здания, а до того правительство России обязало учреждение до середины 2019 года провести реорганизацию и переоформить документы.

МИД Мария Захарова Англо-американская школа Американская торговая палата

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