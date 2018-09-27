Захарова назвала шулерством заявление Ханта о жестком разговоре с Лавровым

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала шулерством заявление министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о его "жестком" разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Буквально час-полтора назад начали появляться новости со ссылкой на главу МИД Великобритании о том, что он провел встречу с Сергеем Лавровым, что-то поставил ему на вид, жестко указал и так далее. Это очередное шулерство наших британских коллег, никакой встречи с Лавровым не было, никто никому на вид ничего не поставил", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Она подчеркнула, что в Нью-Йорке ранее в четверг прошла общая встреча глав МИД "пятерки" постоянных членов СБ ООН и генсека ООН, а не отдельные росийско-британские переговоры.

Ранее сегодня Джереми Хант в интервью британскому телеканалу Sky News сообщил, что у него состоялся честный обмен мнениями с российским коллегой Сергеем Лавровым. При этом он отметил, что разговор был "довольно непростым".

"Я сказал ему (Лаврову - ИФ), что Россия и Великобритания должны быть заодно, чтобы сделать мир безопасным. И если один из нас отправляет офицеров, чтобы совершить химическую атаку, этого не произойдет", - сказал Хант.

Позднее источник "Интерфаска" в российской делегации сообщил, что Хант, говоря об обмене мнениями с российским коллегой, имел ввиду рабочий завтрак глав МИД стран - членов СБ ООН с генеральным секретарем организации Антони у Гутерришем.