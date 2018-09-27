Глава британского МИДа рассказал об откровенных, но непростых переговорах с Лавровым

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что у него состоялся честный обмен мнениями с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Я считаю, что дипломатическая фраза, которую мы используем, - это откровенный обмен мнениями", - сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News, комментируя встречу с главой российского МИДа.

При этом он отметил, что переговоры были "довольно непростыми".

"Неприемлема ситуация, при которой Россия приказывает офицерам ГРУ применить химическое оружие на британской земле", - подчеркнул Хант.

Позднее источник в российской делегации сообщил, что Хант, говоря об обмене мнениями с российским коллегой, имел ввиду рабочий завтрак глав МИД стран - членов СБ ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

"Видимо, так британская сторона описала завтрак совбезовской пятерки с генсеком ООН", - сказал источник "Интерфаксу", отвечая на просьбу подтвердить проведение двусторонней встречи глав МИД России и Великобритании.

Отношения России и Великобритании серьезно осложнились после отравления в Солсбери весной этого года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон считает, что за покушением, которое было осуществлено с использованием нервно-паралитического вещества, стоит Москва. Российская сторона все обвинения категорически отрицает.