Более половины покупок по системе tax free совершили китайцы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - За первые пять месяцев действия в России пилотного проекта tax free возможностями вернуть НДС с покупок воспользовались граждане 174 государств, более половины покупок пришлось на долю граждан Китая.

"На сегодняшний день в проекте участвует почти 300 магазинов, а за пять месяцев его реализации оформлено 47 тыс. чеков на сумму 4,7 млрд рублей. При этом средний чек покупки составил 100 тыс. рублей", - сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, которого цитирует пресс-служба министерства. По его словам, проект tax free "крайне интересен ритейлу". "Введение tax free дает значительное увеличение товарооборота, проект будет поэтапно расширяться", - заявил министр.

По данным Минпромторга, в первые два месяца объем продаж с применением механизма tax free почти не менялся, но c июня показатели увеличились практически в пять раз. "Может показаться, что такой резкий рост связан исключительно с проведением Чемпионата мира по футболу, однако, замечу, что вклад гостей чемпионата составил всего лишь 30%. Основной эффект вызван увеличением количества магазинов-участников проекта и тем, что о работе tax free в России узнают всё больше иностранных граждан", - отметил Мантуров.

Пилотный проект tax free стартовал на территории РФ 10 апреля, когда был оформлен первый чек. Сначала в проекте участвовали некоторые магазины в Москве (например, ГУМ), Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. Затем количество регионов проведения пилотного проекта было увеличено за счет включения городов-организаторов Чемпионата мира по футболу. Это еще восемь городов: Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург. С 2019 года систему tax free планируется внедрять по всей России, говорил в июне глава Минпромторга Мантуров.

Право вернуть НДС получили граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения вычета нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога. Для получения возмещения товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых установило правительство. В перечень вошли один автомобильный пункт пропуска в Калининградской области, шесть воздушных пунктов пропуска (три аэропорта в Москве, по одному в Петербурге, Сочи, Владивостоке) и один морской пункт пропуска (Владивосток). Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).