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Экономика

Иностранные туристы потратили в РФ около 8 млрд рублей за девять месяцев

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Туристы, посетившие Россию с апреля по декабрь 2018 года, потратили около 8 млрд рублей на приобретение различных товаров, сообщают в понедельник "Известия".

По мнению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, одним из стимулов для повышения покупательской активности стал запуск системы tax free.

"Этих покупок могло бы попросту не быть без tax free, - заявил "Известиям" Мантуров. - Проект является наглядным примером важности создания механизмов стимулирования торговли вместо воздвигания искусственных барьеров".

В РоссииБолее половины покупок по системе tax free совершили китайцыЧитать подробнее

Системой tax free воспользовались представители 180 государств. По данным газеты, иностранцы в среднем тратят в магазинах РФ около 100 тысяч рублей. Наибольший средний чек покупок был зафиксирован у граждан Украины, Вьетнама, Израиля, США, Китая, Таиланда, Мексики и Бразилии.

Самыми популярными у туристов товарами стали одежда, обувь, кожгалантерея, черная икра, а также косметика и ювелирные украшения.

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Теги: Денис Мантуров, Минпромторг

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