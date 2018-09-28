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В мурманской рыбодобывающей компании "Норебо" сообщили об обысках

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет изымает документацию, компьютеры, серверы в группе компаний "Норебо" по уголовному делу о мошенничестве.

"В течение недели сотрудники Главного следственного управления СК по Москве в сопровождении сотрудников Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОБЭиПК) УВД по ЮЗАО проводят следственные действия в компаниях группы "Норебо" в Мурманске, обыскиваются, даже без судебного разрешения, дома сотрудников группы, идут повальные допросы", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу замдиректора компании по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников.

По его словам, вследствие действий правоохранительных органов "деятельность компании фактически парализована". К настоящему времени, отметил представитель холдинга, изъяты серверы, компьютеры компании, документация, что ставит под угрозу выплату заработной платы сотрудникам, число которых составляет около трех тысяч человек.

Дело о мошенничестве

Как пояснил Сенников, обыски проходят в рамках уголовного дела о хищении акций ЗАО "Альмор Атлантика", возбужденного по заявлению Александра Тугушева, ранее осужденного за мошенничество.

"Масштабность деятельности правоохранительных органов вызывает недоумение особенно с учетом того, что еще в 2003 году Тугушев продал свои акции, уходя на государственную службу, о чем неоднократно заявлял, в том числе, в рамках исполнительного производства при исполнении приговора за мошенничество", - резюмировал Сенников.

Как отмечается в постановлении о возбуждении уголовного дела, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса", неустановленные следствием лица не позднее октября 2008 года незаконно совершили отчуждение около 35 тысяч обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "Альмор Атлантика", принадлежащих Тугушеву в пользу ЗАО "Норебо инвест" (входит в группу "Норебо"). Ущерб Тугушеву от данных махинаций оценивается следствием почти в 1,5 млрд рублей.

Вместе с тем, в группе "Норебо" расценивают действия бывшего чиновника как попытку рейдерского захвата. "Как следует из ответа УФСИН по Москве на официальный запрос, при осуществлении исполнительного производства по приговору суда от 15 февраля 2007 года в отношении АТугушева и других осужденных, он неоднократно собственноручно давал письменные объяснения об отсутствии у него какого-либо имущества, включая акции или доли участия в юридических лицах, а также сообщил, что акции были им проданы в 2003 году", - подчеркнули в "Норебо". Копия запроса есть в распоряжении "Интерфакса".

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов по поводу следственных действия в компаниях группы "Норебо".

Приговор Тугушеву

Ранее, 15 февраля Тверской суд Москвы признал Тугушева, а также бывшего начальника управления Минимущества Ленара Зинатулина, бывшего замначальника административно-хозяйственного управления ОАО "РЖД" Андрея Лыскова и Владимира Чекунова виновными в мошенничестве.

Тугушев получил шесть лет колонии, остальные фигуранты дела по 5,5 лет заключения каждый. Им также были назначены штрафы в размере до одного миллиона рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в размере 3 млн 630 тыс. долларов, заявленный потерпевшим Сергеем Александровым - руководителем фирмы, которому подсудимые обещали распределить квоты на использование водных биоресурсов.

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Теги: Норебо, Александр Тугушев
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