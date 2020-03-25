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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Мурманский суд заочно арестовал бывшего замглавы Росрыболовства

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Мурманске суд заочно арестовал бывшего заместителя госкомитета России по рыболовству Александра Тугушева, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Тугушев находится в международном розыске.

"Органами предварительного расследования гражданин Т. обвиняется в хищении путем обмана принадлежащих гражданину С. денежных средств в особо крупном размере", – говорится в сообщении суда. Решением суда он взят под стражу на два месяца.

В 2007 году Тверской суд Москвы признал Тугушева, а также бывшего начальника управления Минимущества Ленара Зинатулина, бывшего замначальника административно-хозяйственного управления ОАО "РЖД" Андрея Лыскова и Владимира Чекунова виновными в мошенничестве.

Тугушев получил 6 лет колонии, остальные фигуранты дела по 5,5 лет заключения каждый. Им также были назначены штрафы в размере до 1 млн рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в размере 3 млн 630 тыс. долларов, заявленный потерпевшим Сергеем Александровым – руководителем фирмы, которому подсудимые обещали распределить квоты на использование водных биоресурсов.

Александр Тугушев Росрыболовство Мурманск

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