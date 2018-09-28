СКР возбудил дело о незаконном хранении оружия после взрыва снаряда на заводе "Кулон"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по факту взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны в помещении завода "Кулон", куда его ранее принес один из пострадавших при инциденте.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу была организована доследственная проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, в четверг около 12.00 в бытовке на территории завода "Кулон" по адресу улица Профессора Качалова, 3 произошел взрыв. Четверо пострадавших получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. По данным СКР, взорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны хранился в шкафчике с личными вещами одного из пострадавших.

Завод "Кулон" является крупнейшим отечественным разработчиком и производителем пассивных электронных компонентов специального и общего назначения, в том числе многослойных керамических конденсаторов, керамических конденсаторов трубчатой и дисковой многослойной конструкции и проходных фильтров.