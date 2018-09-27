Снаряд времен войны взорвался в бытовке завода "Кулон" в Петербурге

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Взрыв произошёл в бытовом помещении завода "Кулон" в Петербурге, четверо пострадавших госпитализированы. Об этом сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу в четверг.

"Около 12:00 на территории завода "Кулон" по адресу улица Профессора Качалова, 3 в бытовом помещении в металлическом шкафу, где хранились личные вещи одного из сотрудников, произошёл взрыв. Четыре человека пострадали, погибших нет", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.

Доследственную проверку по факту инцидента начало Главное следственное управление СКР по Петербургу.

"По предварительным данным, на заводе произошел взрыв снаряда времен Великой Отечественной войны, который принес один из пострадавших. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе регионального управления ФСБ "Интерфаксу" сообщили, что на данный момент не располагают информацией, которая позволила бы отнести инцидент к компетенции ведомства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу также сообщили, что произошедший в промзоне Невского района взрыв не оставил значительных повреждений. "Прибывшие на место инцидента подразделения МЧС не обнаружили следов горения или повреждения", - сказали в ведомстве.

Завод "Кулон" является крупнейшим отечественным разработчиком и производителем пассивных электронных компонентов специального и общего назначения, в том числе многослойных керамических конденсаторов, керамических конденсаторов трубчатой и дисковой многослойной конструкции и проходных фильтров.