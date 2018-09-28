В Краснодаре адвоката, защищавшего оппозиционеров, арестовали за укус полицейского

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Краснодара в пятницу избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца члену региональной адвокатской палаты и общественному деятелю Михаилу Беньяшу, сообщил агентству "Интерфакс" представляющий интересы подследственного защитник Алексей Аванесян.

Беньяша подозревают в применении насилия в отношении представителей власти (ч.1 ст.318 УК РФ), а также в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч.1 ст.294 УК РФ).

По информации пресс-службы следственного управления СКР по краю, в начале сентября два сотрудника уголовного розыска задержали Беньяша в центре города для составления административного протокола за размещение призыва к участию в несогласованной акции протеста.

Следствие утверждает, что в служебном автомобиле адвокат укусил одного из полицейских за руку, а другого несколько раз ударил локтем по лицу. Кроме того, Беньяшу вменяют в вину, что 6 мая адвокат, защищавший задержанную активистку, грубо нарушал порядок судебного заседания и игнорировал замечания. Уже будучи отстраненным от участия в процессе, он отказался покинуть зал заседания и был принудительно удален.

По информации адвокатов Беньяша, он защищал задержанных участников несогласованных акций протеста оппозиции.

Они сообщили, что в сентябре адвокат был осужден по двум статьям КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Суд приговорил его к 40 часам обязательных работ и 14 суткам административного ареста. В минувшее воскресенье Беньяш должен был выйти на свободу. Вместо этого по окончании срока административного ареста его задержали на 48 часов в рамках возбужденного уголовного дела. Затем срок предварительного заключения был продлен еще на 72 часа.