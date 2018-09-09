Акции оппозиции против повышения пенсионного возраста прошли в городах юга России

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Несогласованные митинги оппозиции против изменения пенсионного законодательства прошли в Волгограде, Ставрополе и Ростове-на-Дону, задержаны несколько человек, передают корреспонденты агентства "Интерфакс".

В Ростове-на-Дону участники акции против повышения пенсионного возраста собрались на Фонтанной площади около 14:00. Примерно через час после начала был задержан один из организаторов акции, передает с места корреспондент агентства.

В Волгограде участники несанкционированного шествия против пенсионной реформы собрались на площади Ленина. Несмотря на предупреждения сотрудников полиции о недопустимости проведения акции, участники проследовали до площади Павших Борцов. По пути дорогу колонне дважды преграждал полицейский кордон, но в итоге колонну пропускали дальше. Массовых задержаний не было, но руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального в Волгограде сообщил о задержании двух волонтеров штаба на выходе из дома.

Несогласованная акция против повышения пенсионного возраста прошла в Ставрополе на Крепостной горе. Оппозиционеры Ставрополя на проведение санкционированного митинга разрешения не получали "из-за работ по благоустройству", которые ведутся на запрашиваемой территории, передает корреспондент агентства. Акция прошла без происшествий.

В Краснодаре несанкционированная акция протеста оппозиции не состоялась. Оппозиционеры планировали пройти маршем по центральной аллее улицы Красная, от кинотеатра "Аврора" до пересечения с улицей Северная. В назначенное время с 11.00 до 13.00 никто так и не собрался, передал корреспондент агентства "Интерфакс".

Акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального, прошли ранее сегодня в городах Дальнего Востока - Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске. Там не обошлось без задержаний. Митинг оппозиции против пенсионной реформы в Иркутске, который оказался довольно малочисленным, прошел спокойно и без задержаний.