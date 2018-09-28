Пропавшая уральская журналистка нашлась

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Координатор челябинской редакции интернет-издания Znak.com Ирина Крючкова, об исчезновении которой сообщалось в пятницу, нашлась.

"Ирина Крючкова нашлась. Она жива, ей ничего не угрожает. Это не криминальная история. Публикации и шумиха помогли ее найти. Спасибо всем, кто написал об исчезновении или сделал репост", - говорится в сообщении Telegram-канала издания.

Как сообщалось ранее, Крючкова пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск.

Журналист выехала на встречу в Челябинск 26 сентября. "Примерно в 16:30 Ирина позвонила женщине, с которой должна была встречаться, сообщила, что едет, и что у нее конфликт с водителем автомобиля (предварительно Bla-Bla-Car или частный извозчик) по поводу места высадки. После этого связь прервалась, затем телефон оказался выключен", - пояснило издание.

По словам шеф-редактора сайта Аксаны Пановой, которые приводятся в сообщении, родственники женщины и журналисты написали заявления в полицию Екатеринбурга и ГУ МВД по Челябинской области.