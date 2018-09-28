Журналист Znak.com пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Координатор челябинской редакции Znak.com Ирина Крючкова пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск, сообщает издание в пятницу.

Журналист выехала на встречу в Челябинск в среду днем.

"Примерно в 16:30 Ирина позвонила женщине, с которой должна была встречаться, сообщила, что едет и что у нее конфликт с водителем автомобиля (предварительно: Bla-Bla-Car или частный извозчик) по поводу места высадки. После этого связь прервалась, затем телефон оказался выключен", - поясняет издание.

По словам шеф-редактора сайта Аксаны Пановой, которые приводятся в сообщении, родные женщины и журналисты написали заявления в полицию Екатеринбурга и в ГУ МВД по Челябинской области.

"В полицию поступило заявление о безвестном исчезновении Крючковой. Оно зарегистрировано, устанавливается ее местонахождение", - сказали агентству "Интерфакc" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.