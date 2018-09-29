Судно попавшей под санкции США российской компании не выпускают из порта в Южной Корее

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российское судно "Севастополь", принадлежащее приморской компании "Гудзон", задержано в южнокорейском порту Пусан, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в субботу представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

"Судно не арестовано. Оно задержано агентом, который не выдает разрешение на выход в рейс", - сказал П.Осичанский.

По его данным, задержание связано с тем, что на компанию "Гудзон" наложены санкции США.

"Агент не раскрывает точные причины, по которым не выдает разрешение, действует ли он по своей инициативе или чьей-либо другой, мы пока не знаем", - отметил собеседник агентства.

П.Осичанский сообщил, что российское генконсульство в Пусане уже подключилось к решению вопроса.

"Информация о задержании судна поступила в компанию вечером в пятницу. Обычно агент присылает письмо капитану на английском языке, в этот раз письмо был написано на корейском", - добавил П.Осичанский.

17 сентября на заседании Совбеза ООН постпред США Никки Хейли заявила, что США имеют доказательства того, что Россия в обход санкций ООН поставляла нефть КНДР, перекачивая ее в море с судна на судно. В частности, Н.Хейли упомянула российское судно "Патриот", которое, по данным США, передавало продукты нефтепереработки на судно, подконтрольное КНДР, в апреле 2018 года.

"Только в этом году США отследили как минимум 148 случаев, когда нефтяные танкеры доставляли продукты нефтепереработки, полученные через незаконную передачу с корабля на корабль", - добавила Н.Хейли.

Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя тогда заявил, что российский танкер "Патриот" не нарушал санкционный режим в отношении КНДР.

"По танкеру "Патриот": сама группа экспертов указала, что он не нарушал санкционного режима. Это было в докладе в изначальном варианте. Второе: то, что мы якобы полностью удалили кусок с нарушениями российских компаний, - ложь ", - сказал В.Небензя, выступая на заседании СБ ООН.

Российское судно "Патриот" попало в санкционный список, связанный с КНДР, в августе. В санкционный список Минфина США тогда попали судоходная компания "Гудзон" и Primorye Maritime Logistics, базирующиеся во Владивостоке. Эти компании, по данным Минфина США, являются зарегистрированными владельцами судна "Патриот".