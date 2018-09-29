Что случилось этой ночью: суббота, 29 сентября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Подрядчик НАСА, который закупает ракетные двигатели РД-180 у России, нашел поставщика для своих новых ракет Vulcan Centaur. Это компания Blue Origins мультимиллиардера Джеффа Безоса.

- В южнокорейском Пусане задержали судно российской компании "Гудзон", попавшей под санкции США. Причины задержания пока неизвестны.

- Почти 50 человек погибли при землетрясении и цунами в Индонезии. Сотни пострадали. Местное агентство по чрезвычайным ситуациям ждет роста статистики по жертвам.

- Криштиану Роналду будет судиться с немецким журналом Der Spiegel, опубликовавшим обращение американки, которая обвинила его в изнасиловании девятилетней давности.