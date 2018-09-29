Главные новости
29сентябряВ миреЧто случилось этой ночью: суббота, 29 сентябряВ миреПокупатель РД-180 нашел нового поставщика двигателейСпортКриштиану Роналду обвинили в изнасиловании
В мире

Что случилось этой ночью: суббота, 29 сентября

Замена российским двигателям для американских ракет, задержание российского судна в Южной Корее, фатальное землетрясения в Индонезии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Подрядчик НАСА, который закупает ракетные двигатели РД-180 у России, нашел поставщика для своих новых ракет Vulcan Centaur. Это компания Blue Origins мультимиллиардера Джеффа Безоса.

- В южнокорейском Пусане задержали судно российской компании "Гудзон", попавшей под санкции США. Причины задержания пока неизвестны.

- Почти 50 человек погибли при землетрясении и цунами в Индонезии. Сотни пострадали. Местное агентство по чрезвычайным ситуациям ждет роста статистики по жертвам.

- Криштиану Роналду будет судиться с немецким журналом Der Spiegel, опубликовавшим обращение американки, которая обвинила его в изнасиловании девятилетней давности.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В мире
Покупатель РД-180 нашел нового поставщика двигателейПокупатель РД-180 нашел нового поставщика двигателей
Новые ракетные двигатели будет делать компания самого богатого человека в миреПодробнее
 США обвинили Иран в угрозе безопасности американских дипломатов в ИракеСША обвинили Иран в угрозе безопасности американских дипломатов в Ираке
Американцы предупредили, что готовы ответить на атаки своих представительств в иракских городахПодробнее
 Израиль и РФ будут поддерживать канал связи для предотвращения конфликтовИзраиль и РФ будут поддерживать канал связи для предотвращения конфликтов
Страны хотят снизить вероятность авиакатастроф в небе над СириейПодробнее
 В США впервые разбился новейший истребитель F-35В США впервые разбился новейший истребитель F-35
Стоимость упавшего самолета оценивается в $115,5 млнПодробнее
Facebook нашла уязвимость, открывавшую доступ к данным 50 млн аккаунтов соцсетиFacebook нашла уязвимость, открывавшую доступ к данным 50 млн аккаунтов соцсети
В компании считают, что хакеры могли получить данные благодаря ошибке в функции просмотра страницы от имени других пользователейПодробнее
 В Эстонии опровергли причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в этой странеВ Эстонии опровергли причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в этой стране
Ранее немецкие СМИ предположили, что эстонский офицер и его отец были задержаны именно по его наводкеПодробнее
 Китайских чиновников предупредили о недопустимости расточительства в праздникиКитайских чиновников предупредили о недопустимости расточительства в праздники
За два последних года против растратчиков государственных средств в Китае завели 989 делПодробнее
 США останутся в Сирии до ухода оттуда ИранаСША останутся в Сирии до ухода оттуда Ирана
При этом Вашингтон не станет вынуждать Иран покинуть СириюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 сентября6 фото
28 сентября
Фотохроника 28 сентября
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: суббота, 29 сентябряВ миреПокупатель РД-180 нашел нового поставщика двигателейСпортКриштиану Роналду обвинили в изнасилованииВ миреСША обвинили Иран в угрозе безопасности американских дипломатов в ИракеВ миреВ Эстонии опровергли причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в этой странеСпортСМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у Абрамовича

Число пострадавших в аварии с автобусом в Подмосковье возросло до 15

11 человек пострадали при аварии автобуса в Подмосковье

Что случилось этой ночью: суббота, 29 сентября

Замена российским двигателям для американских ракет, задержание российского судна в Южной Корее, фатальное землетрясения в Индонезии Подробнее

Почти 50 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии

Покупатель РД-180 нашел нового поставщика двигателей

Покупатель РД-180 нашел нового поставщика двигателейНовые ракетные двигатели будет делать компания самого богатого человека в мире Подробнее

Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании

Криштиану Роналду обвинили в изнасилованииФутболист будет судиться с немецким журналом за сообщения о своей частной жизни Подробнее

Во Владивостоке открылся фестиваль "День тигра"

Судно попавшей под санкции российской компании задержали в Южной Корее

США обвинили Иран в угрозе безопасности американских дипломатов в Ираке

США обвинили Иран в угрозе безопасности американских дипломатов в ИракеАмериканцы предупредили, что готовы ответить на атаки своих представительств в иракских городах Подробнее

Центральные набережные Москвы закроют на время эстафеты огня Всемирной зимней универсиады

Россия готова стать площадкой для израильско-иранских переговоров

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');