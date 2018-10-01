В России

Положения "закона Яровой" о хранении интернет-трафика вступили в силу

Операторов обязали хранить его в течение полугода

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - С 1 октября в РФ вступило в силу действие постановления правительства, обязывающее операторов в течение шести месяцев связи хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток.

Хранение данных необходимо осуществлять в рамках так называемого "Закона Яровой". Пакет антитеррористических поправок в законодательство, подписанный президентом 7 июля 2016 года, вступил в силу с 1 июля этого года. С этого дня операторы связи и интернет-компании стали обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей в течение определенного срока - до шести месяцев.

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Для хранения интернет-трафика правительство дало отсрочку. Согласно постановлению, которое правительство утвердило в апреле, операторы связи обязаны начать хранение всего интернет-трафика пользователей с 1 октября. При этом емкость технических средств хранения будет увеличиваться ежегодно на 15% в течение пяти лет с даты ввода их в эксплуатацию.

Согласно утвержденным правительством правилам, операторы связи будут осуществлять хранение на территории РФ передаваемой пользователями информации на принадлежащих компании технических средствах. Документ предусматривает и возможность по согласованию с ФСБ хранить данные на ресурсах других операторов связи (например, оператор Tele2 будет хранить данные на ресурсах "Ростелекома").

"Закон Яровой" в течение последних двух лет подвергается критике со стороны отрасли. Бизнес и государство активно обсуждали возможность смягчения требований в части объемов и сроков хранения данных, также предлагалось отложить вступление закона в силу.

Обязанность хранить большие массивы данных, часть которых дублирует друг друга несколько раз, требует масштабных капитальных затрат со стороны бизнеса, заявляли представители отрасли. Так, "Мегафон" оценил свои затраты на исполнение закона Яровой в 35-40 млрд рублей на 5 лет, "МТС" - в 60 млрд рублей, VEON - в 45 млрд рублей.

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