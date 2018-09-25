Минпромторг и Минкомсвязи подготовили проект параметров оборудования под "закон Яровой"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг и Минкомсвязи подготовили проект постановления правительства, который вносит ясность в вопрос требований к оборудованию для хранения данных по так называемому "закону Яровой", сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева.

По словам министра, техническое обеспечение выполнения законодательных требований к хранению данных по переходу операторов на российские системы хранения данных является сейчас одним из направлений работы Минпромторга. В частности, есть российские системы хранения данных, разработанные дочерней компанией "Ростеха" и сертифицированные ФСБ; такие системы уже поставляются "Мегафону".

"И чтобы остальные компании начали внедрять отечественное оборудование, мы с министерством цифрового развития подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в правила хранения информации операторами связи", - сказал Мантуров.

Сейчас операторы связи исполняют "закон Яровой" по индивидуальным соглашениям, утвержденным спецслужбами, сообщал ранее глава Минкомсвязи Константин Носков. В рамках этих соглашений предусматриваются, в том числе, планы внедрения сертифицированного оборудования для хранения данных.

О "законе Яровой"

1 июля в РФ вступил в силу пакет антитеррористических поправок в законодательство ("закон Яровой"), подписанный президентом 7 июля 2016 года.

Согласно документу, операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Вслед за законом был подписан перечень поручений правительству по правилам хранения.

Только в апреле 2018 года правительство утвердило правила для операторов связи. Согласно постановлению, которое вступило в силу также 1 июля, телеком-компании обязаны хранить аудиозаписи разговоров и SMS-сообщения пользователей в течение шести месяцев. При этом правительство дало отсрочку для операторов в части хранения пользовательского интернет-трафика. Так, с 1 октября 2018 года операторы связи должны будут хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев. При этом емкость технических средств хранения будет увеличиваться ежегодно на 15% в течение пяти лет с даты ввода их в эксплуатацию.

Ранее Россвязь заявила, что пока не существует сертифицированных накопителей информации для хранения данных по "закону Яровой".