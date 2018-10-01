Систему расчета пенсий россиян модернизируют с 2025 года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Трансформация системы расчета пенсий россиян планируется с 2025 года, но говорить об отмене пенсионных баллов некорректно - будет "иной порядок установления размеров пенсии", заявляют в социальном блоке правительства.

"Я разочарую, у нас нет в законодательстве понятия пенсионного балла и никогда не было. Это сленг, который сформировался за недавний период времени. У нас есть так называемая система пенсионных коэффициентов, и она действует до 1 января 2019 года", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова журналистам в понедельник.

По ее словам, в дальнейшем систему пенсионных коэффициентов ждут изменения, обусловленные принятием закона о повышении пенсионного возраста. Сейчас стоимость пенсионного коэффициента устанавливается законом о бюджете, и методология его установления "была неочевидна и непонятна". Теперь, пояснила Голикова, с 1 января 2019 года на ближайшие 6 лет "четко фиксируется стоимость пенсионного коэффициента, и можно пересчитать свою пенсию, в каком объеме она будет повышаться". А начиная с 2025 года систему модернизируют.

"Начиная с 2025 года система должна быть модернизирована, потому что предлагается иной порядок установления размеров, чем тот, что действовал сейчас", - сказала Голикова.

"Если коротко, сейчас будет первая модернизация - на первые шесть лет, и потом вторая", - добавила она. При этом, вице-премьер пояснила, что ближайшие шесть лет предполагается потратить на обсуждение того, что делать с 2025 года.

Ранее на прошлой неделе газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила о том, что в правительстве готовятся отказаться от системы пенсионных баллов при расчете пенсий.