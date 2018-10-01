Что произошло за день: понедельник, 1 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В возрасте 94 лет скончался известный французский шансонье Шарль Азнавур. Певец умер в ночь на 1 октября у себя дома в Провансе. Местные СМИ сообщили, что Азнавур будет похоронен в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа. В Армении в связи с кончиной певца объявят траур. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. За время своей карьеры он записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.

- Вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала изменение системы расчета пенсий в России с 2025 года. По ее словам, это будет вторая модернизация системы: первая будет запущена после 1 января 2019 года. На последующие шесть лет "четко фиксируется стоимость пенсионного коэффициента, и можно пересчитать свою пенсию, в каком объеме она будет повышаться".

- Информированный источник сообщил о задержании в Москве бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского. Он был заочно арестован столичным Басманным судом еще в мае 2016 года по обвинению в нападении на посольство России в Киеве 14 июня 2014 года.

- Минпромторг подготовил законопроект в поддержку алюминиевой промышленности на фоне антироссийских санкций. Документ предполагает снятие запрета на торговлю алкоголем в алюминиевых банках производства ЕАЭС в киосках и ларьках, а также возобновление продажи такой продукции в ночное время.

- Посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын был вызван в МИД РФ в связи с задержанием российского судна "Севастополь" в порту южнокорейского города Пусан. Судно, принадлежащее приморской компании "Гудзон", было задержано в субботу. Судовладелец связывает запрет на выход из порта с экономическими санкциями США в отношении компании. Он оценил убытки компании в связи с инцидентом в миллионы долларов.

- В Крыму были запущены первые блоки новых электростанций - "Таврической" в Симферополе и "Балаклавской" в Севастополе. Они обеспечат полуостров дополнительными 500 МВт мощности. Первоначально планировалось, что блоки будут введены в конце мая 2018 года.

- В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Ими стали ученые-иммунологи Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё, открывшие терапию рака путем активации иммунного ответа. Наработки ученых заложили базу для эффективной терапии онкологических заболеваний - с 2010 года стали появляться препараты на их основе.

- Голкипер Игорь Акинфеев заявил о завершении выступлений за сборную России. Главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что вратарь петербургского ФК "Зенит" Андрей Лунев своей игрой доказал, что сможет прийти на смену Акинфееву.