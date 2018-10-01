Запуск беспилотного "Союза" перенесли на сентябрь 2019 года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Первый беспилотный российский корабль "Союз" пробудет на Международной космической станции месяц, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск корабля "Союз МС-14", который впервые пройдет в беспилотном режиме, перенесен с 23 августа на 4 сентября 2019 года. Корабль доберется до МКС в тот же день и пробудет там до 4 октября", - сказал источник.

Ранее РКК "Энергия" сообщила о планах отправить на МКС беспилотный грузовой "Союз" летом 2019 года.

"Старт транспортного корабля "Союз МС" на ракете-носителе "Союз-2.1а" запланирован на август 2019 года. Полёт корабля пройдёт в беспилотном режиме, что позволит в несколько раз увеличить полезную нагрузку за счёт отсутствия части приборов и агрегатов, необходимых для обеспечения работы экипажа. В настоящее время беспилотный вариант корабля "Союз МС" находится на стадии сборки отсеков", - говорится в сообщении предприятия.

В "Энергии" подчеркивают, что беспилотный корабль "Союз МС" - это не новая модификация пилотируемого корабля. "От обычного серийного корабля этот вариант "Союза МС" отличает модернизированная система управления движением и навигации (СУДН) c соответствующей доработкой отдельных бортовых систем. Наша задача - испытать эту систему, а также проверить интеграцию корабля с ракетой-носителем "Союз-2.1а", - приводятся в сообщении слова генконструктора предприятия Евгения Микрина.

При этом грузовозвращаемый корабль появится только к 2022 году.

"В "Союзе ГВК": более глубокая доработка бортовых систем, другой головной обтекатель (без системы аварийного спасения). На орбиту грузовик сможет доставлять 2 тонны грузов, а возвращать на Землю - 500 кг, при этом в отделяемом отсеке корабля можно будет разместить еще около тонны предназначенного к утилизации груза, который будет сгорать в плотных слоях атмосферы. Для запуска корабля планируется использовать ракету-носитель большей грузоподъемности - "Союз-2.1б". Создание корабля "Союз ГВК" планируется завершить в 2022-м году", - говорится в сообщении.