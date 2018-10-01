Рогозин назвал МКС венцом сотрудничества РФ и США

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что Россия и США продолжат развивать сотрудничество в сфере освоения космического пространства и будут реализовывать новые интересные проекты.

"Мы благодарны американским коллегам за многолетнее и плодотворное сотрудничество, венцом которого можно с полным основанием считать создание Международной космической станции, которой в этом году исполняется 20 лет. Надеемся, что это сотрудничество получит развитие в новых проектах, таких же интересных и вызывающих", - говорится в комментарии Рогозина на его странице в фейсбуке по случаю 60-летия со дня образования в США Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как отметил Рогозин, "за 60 лет активной исследовательской и технической деятельности организация проделала огромную работу по изучению космоса".